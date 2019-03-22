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11 раз выезжали псковские пожарные на тушение мусора вечером 22 марта

Вечером 22 марта пожарные Псковской области 11 раз выезжали на тушение возгораний мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, около 18:00 такие пожары произошли в деревне Майкино Великолукского района, на улице Временной в Пскове,  в деревне Кошкино Опочецкого района.  Спустя примерно час мусор вспыхнул в деревне Тимохи Красногородского района, на улице Бабахина  в Новосокольниках.

В период с 20:00 до 21:00  аналогичные возгорания случились в Острове-2, на Октябрьском проспекте в Великих Луках, в деревне Мартиново Новосокольнического района, на улице Строителей в Опочке, в Великих Луках, в деревне Улаево Новосокольнического района.

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