11 раз выезжали псковские пожарные на тушение мусора вечером 22 марта

09:00, 23 марта 2019, ПАИ

Вечером 22 марта пожарные Псковской области 11 раз выезжали на тушение возгораний мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, около 18:00 такие пожары произошли в деревне Майкино Великолукского района, на улице Временной в Пскове, в деревне Кошкино Опочецкого района. Спустя примерно час мусор вспыхнул в деревне Тимохи Красногородского района, на улице Бабахина в Новосокольниках.

В период с 20:00 до 21:00 аналогичные возгорания случились в Острове-2, на Октябрьском проспекте в Великих Луках, в деревне Мартиново Новосокольнического района, на улице Строителей в Опочке, в Великих Луках, в деревне Улаево Новосокольнического района.