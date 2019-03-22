Девятый год псковская полиция ищет пропавшего Валерия Васильева

12:36, 23 марта 2019, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Валерия Васильева 1973 года рождения. Он утратил связь с родственниками с января 2010 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшему 45 лет, рост 182 сантиметра, телосложение среднее, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.