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Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 21 марта

Полиция ищет очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Пскове у дома 65 по Рижскому проспекту  21 марта около 4:00. Автомобиль сбил пешехода и скрылся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Попавший под колёса мужчина скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагают какой-либо информацией о личности погибшего, просят незамедлительно обратиться по телефонам  29-25-83, 29-25-82 или 02.

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