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Пытавшегося похитить спиртное великолучанина задержали росгвардейцы

В магазине на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, пытавшегося похитить спиртное.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине.  Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 32-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

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