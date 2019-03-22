Пытавшегося похитить спиртное великолучанина задержали росгвардейцы

12:53, 23 марта 2019, ПАИ

В магазине на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, пытавшегося похитить спиртное.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам, работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины спиртные напитки и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 32-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.