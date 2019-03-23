Большой розыгрыш призов проходит «Свадьбе EXPO’19»

14:22, 23 марта 2019, ПАИ

Большой розыгрыш призов проходит на выставке «Свадьба EXPO’19», которая сегодня, 23 марта, начала работать в Пскове в ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19). Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо получить у работающих на выставке менеджеров билет, одну часть которого необходимо опустить в барабан, и дождаться розыгрыша.

В течение двух дней среди гостей мероприятия будут разыграны бесплатный часовой праздник и скидка в 50% на услуги от агентства «ПриветEVENT», сертификат на бабочку от компании «Твид», подушечка для колец от Людмилы Аксёновой, бокалы под шампанское от Юлии Тремасовой, сертификат на две тысячи рублей и несколько серебряных подвесок от компании «Ювелирторг» (магазин «Алмаз»), медовик и три сертификата на выпечку от Sladostipskov. Также можно выиграть скидку на проведение банкета в баре «Рублёв» и ресторане «Аристократ», съёмку от Wedding Group, фейерверк от компании «Русский фейерверк», сертификат на тысячу рублей и брошь ручной работы от магазина «Сумочка в руке» мастера Татьяны Васильевой, часовую фотосессию от Юлии Дорошенко, купон на часовой праздник от ведущей Татьяны Шепелевой, сертификат на тысячу рублей на проведение торжества от агентства «Виртуоз», косметику для ухода за телом от AVON.

Кроме того, гости выставки могут стать обладателями сертификатов на услуги Beauty FoRRest , скидки в 5 тысяч рублей на обучение в автошколе «Гарантия успеха», скидки на участие в квесте «Дом ведьмы» от компании «ВКВЕСТЕ», карты гостя в аквапарк «Акваполис», сертификата от ресторана «Инжир».

Кроме того, участники выставки на своих стендах предлагаю скидочные купоны на свои услуги, а многие из них значительно снижают цену при заключении договора непосредственно на «Свадьбе EXPO’19».

Пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>