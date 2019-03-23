Награждены победители конкурса «Псковской правды» «Пара года» в рамках выставки «Свадьба EXPO’19»

15:22, 23 марта 2019, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO’19», которая проходит сегодня, 23 марта, в Пскове в ТРК «Акваполис» состоялось награждение победителей конкурса «Пара года». Его в преддверии выставки проводила редакция газеты «Псковская правда».

Первое место заняли Анна и Игорь. Они получили сертификат на 2000 рублей от ресторана NATA INN (GRILL & DANCE).

Второй приз присудили Светлане и Александру. Им вручили сертификат на посещение бассейна на 2000 рублей от Велнес-клуба «Оазис».

Приз за третье место - сертификат на 1000 рублей от ресторана «Филей» - получили Кристина и Илья.

Добавим, что в конкурсе «Пара года» приняли участие 25 пар. Победители были определены по итогам голосования читателей «Псковской правды».