Награждены победители конкурса «Псковской правды» «Пара года» в рамках выставки «Свадьба EXPO’19»
На выставке «Свадьба EXPO’19», которая проходит сегодня, 23 марта, в Пскове в ТРК «Акваполис» состоялось награждение победителей конкурса «Пара года». Его в преддверии выставки проводила редакция газеты «Псковская правда».
Первое место заняли Анна и Игорь. Они получили сертификат на 2000 рублей от ресторана NATA INN (GRILL & DANCE).
Второй приз присудили Светлане и Александру. Им вручили сертификат на посещение бассейна на 2000 рублей от Велнес-клуба «Оазис».
Приз за третье место - сертификат на 1000 рублей от ресторана «Филей» - получили Кристина и Илья.
Добавим, что в конкурсе «Пара года» приняли участие 25 пар. Победители были определены по итогам голосования читателей «Псковской правды».
Напомним, пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>
В этом году участниками мероприятия стали порядка 60 компаний. Они представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.