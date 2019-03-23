Около 60 участников собрала в этом году выставка «Свадьба EXPO’19» (ВИДЕО)

16:30, 23 марта 2019, ПАИ

Около 60 участников собрала в этом году выставка «Свадьба EXPO’19», которая открылась 23 марта в Пскове в ТРК «Акваполис». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в выставке участвуют салоны красоты, магазины свадебных нарядов, ювелирных украшений, рестораны и кафе Пскова.

Здесь можно посмотреть работы псковских фотографов, определиться с оформлением и музыкальным сопровождением своего торжества, познакомится с ведущими. Кроме того, в «Свадьбе EXPO’19» участвуют мастера, которые предлагают к торжествам как подарки ручной работы, так и необходимые атрибуты, например, подушечки для колец или бокалы для шампанского.

Все участники выставки только во время её работы предоставляют скидки на свои услуги. Также у всех гостей мероприятия есть возможность принять участие в большом розыгрыше призов.

Выставка будет работать в течение двух дней. 23 марта гостей ждут до 17:00, а 24 марта – с 12:00 до 16:00.