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Общество

Около 60 участников собрала в этом году выставка «Свадьба EXPO’19» (ВИДЕО)

Около 60 участников собрала в этом году выставка «Свадьба EXPO’19», которая открылась 23 марта в Пскове в ТРК «Акваполис». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в выставке участвуют салоны красоты, магазины свадебных нарядов, ювелирных украшений, рестораны и кафе Пскова.

Здесь можно посмотреть работы псковских фотографов, определиться с оформлением и музыкальным сопровождением своего торжества, познакомится с ведущими.  Кроме того, в «Свадьбе EXPO’19» участвуют мастера, которые предлагают к торжествам как подарки ручной работы, так и необходимые атрибуты, например, подушечки для колец или бокалы для шампанского.

Все участники выставки только во время её работы предоставляют скидки на свои услуги. Также у всех гостей мероприятия есть возможность принять участие в большом розыгрыше призов.     

Выставка будет работать в течение двух дней. 23 марта гостей ждут до 17:00, а 24 марта – с 12:00 до 16:00.

Напомним, пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

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