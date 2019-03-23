Пал травы произошёл в новоржевской деревне Шестово

17:06, 23 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 23 марта, около 14:20 в деревне Шестово Новоржевского района был выявлен план травы. На борьбу с огнём выезжали трое пожарных, была задействована одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, трижды пожарным пришлось тушить мусор. В 13:38 сообщение о возгорании отходов поступило из Великих Лук с улицы Дьяконова, в 13:35 – из Красногородска с улицы Советской, в 14:31 – с улицы Моисеенко в посёлке Идрица Себежского района.

Ранее сегодня огнеборцы два раза выезжали на тушение мусора в Пскове.