0
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Еще новости
Происшествия

Пал травы произошёл в новоржевской деревне Шестово

Сегодня, 23 марта, около 14:20 в деревне Шестово Новоржевского района был выявлен план травы. На борьбу с огнём выезжали трое пожарных, была задействована одна единица техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, трижды пожарным пришлось тушить мусор. В 13:38 сообщение о возгорании отходов поступило из Великих Лук с улицы Дьяконова, в 13:35 – из Красногородска с улицы Советской, в  14:31 – с улицы  Моисеенко в посёлке Идрица Себежского района.

Ранее сегодня огнеборцы два раза выезжали на тушение мусора в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу

Идет загрузка...