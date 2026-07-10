Водитель ВАЗа врезался в фонарный столб в Пскове

23:31, 10 июля 2026, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 врезался в фонарный столб у дома № 85а на улице Юбилейной в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали два человека. С различными ушибами и травмами их госпитализировали в областную больницу.

Помимо бригады медицины катастроф, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательная служба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.