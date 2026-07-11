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Происшествия

В Пскове разыскивают несколько лет назад пропавшую без вести женщину

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение Антонины Афанасьевой. Женщина пропала без вести на территории областного центра 30 октября 2021 года – с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Антонина Алексеевна 1970 года рождения родилась в деревне Молево Красногородского муниципального округа, проживала в Пскове на улице Н. Васильева.

Приметы разыскиваемой: на вид 50–55 лет, рост – 164 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы чёрные и короткие, глаза карие.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят сообщить в полицию.

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