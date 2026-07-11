В Пскове разыскивают несколько лет назад пропавшую без вести женщину

09:43, 11 июля 2026, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение Антонины Афанасьевой. Женщина пропала без вести на территории областного центра 30 октября 2021 года – с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Антонина Алексеевна 1970 года рождения родилась в деревне Молево Красногородского муниципального округа, проживала в Пскове на улице Н. Васильева.

Приметы разыскиваемой: на вид 50–55 лет, рост – 164 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы чёрные и короткие, глаза карие.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят сообщить в полицию.