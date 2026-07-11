Водителя зажало в салоне автомобиля после ДТП в Опочецком округе
Автомобиль Lada Granta и мусоровоз столкнулись на узкой дороге на улице Святотечь в деревне Кишкино в Опочецком округе. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в MAX.
Водитель Lada Granta оказался зажат в автомобиле. Прибывшие пожарные подразделения деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.
Водитель госпитализирован.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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