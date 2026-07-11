Водителя зажало в салоне автомобиля после ДТП в Опочецком округе

11:18, 11 июля 2026, ПАИ

Автомобиль Lada Granta и мусоровоз столкнулись на узкой дороге на улице Святотечь в деревне Кишкино в Опочецком округе. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Водитель Lada Granta оказался зажат в автомобиле. Прибывшие пожарные подразделения деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

Водитель госпитализирован.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.