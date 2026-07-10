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Происшествия

Дело об убийстве дежурного в псковском колледже спустя 12 лет направили в суд

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в разбойном нападении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Материалы направлены в суд, сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемый вместе с тремя сообщниками проник в Псковский колледж строительства и экономики, чтобы похитить деньги из банкомата. Их застал дежурный, после чего один из злоумышленников жестоко избил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого нападавшие вскрыли банкомат, похитили около 800 тысяч рублей и скрылись.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Позже материалы уголовного дела повторно изучили сотрудники отдела криминалистики регионального СК, которые совместно со следователями, оперативниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами полиции установили причастных к нападению.

В отношении двух соучастников уголовные дела ранее выделили в отдельное производство, они уже привлечены к уголовной ответственности.

Теперь следствие завершило расследование в отношении еще одного фигуранта. Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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