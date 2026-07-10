В Псковской области 13-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой

16:12, 10 июля 2026, ПАИ

В Палкинском районе 13-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенном здании. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По данным следствия, вечером 9 июля в заброшенном здании обрушились конструкции перекрытия, в результате бетонная плита упала на находившегося в здании 13-летнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.