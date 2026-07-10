Погибший в Псковской области подросток гулял по заброшке в компании трёх друзей

16:53, 10 июля 2026, ПАИ

Погибший под бетонной плитой в Палкино подросток гулял по заброшке в компании трёх друзей, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

По факту резонансного происшествия прокуратура организовала процессуальную проверку.

По предварительным данным, четверо несовершеннолетних находились в заброшенном строении. В результате обрушения бетонного перекрытия на одного из 13-летних подростков мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Смерть наступила на месте происшествия.

Следственные органы проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, в том числе причин нахождения детей в аварийном объекте и круга ответственных лиц. По окончании проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Палкинского муниципального округа.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.