Балетом «Лебединое озеро» продолжается в Пскове 45-й фестиваль русской музыки

19:32, 23 марта 2019, ПАИ

В Пскове продолжается 45-й фестиваль русской музыки имени Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусорского. 23 марта в рамках фестиваля в БКЗ филармонии Имперский русский балет представляет балет «Лебединое озеро» с участием Псковского симфонического оркестра, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дирижёр Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что «Лебединое озеро» впервые представлено на псковской сцене. «Это большой праздник для нас! Мы будем продолжать сотрудничество с великолепной труппой Гедиминаса Таранды», - отметил он.

Руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда анонсировал: «Сегодня мы покажем один из самых больших шедевров – «Лебединое озеро». Для нас сегодня очень волнительный момент. Поддержите нас!»

Напомним, 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 21 по 27 марта.

Дополнительный показ «Лебединого озера» состоится 24 марта.

26 марта в рамках фестиваля пройдет вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

Фестивальную неделю завершит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского, который состоится 27 марта. На нём прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония № 6 «Патетическая» П. И. Чайковского. Солистка концерта — Аяко Танабе (скрипка).

Добавим, в 2019 году отмечаются 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского. Фестиваль русской музыки проходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по культуре Псковской области.