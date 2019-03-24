Регистрация браков на один день началась на «Свадьбе EXPO’19»

13:00, 24 марта 2019, ПАИ

Шуточная регистрация браков на один день началась на выставке «Свадьба EXPO’19», которая начала работу сегодня, 23 марта, в Пскове в ТРК «Акваполис». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, пожениться псковичи смогут с 13:00 до 16:00.

Все «новобрачные» получат на память обручальные кольца и соответствующее свидетельство.

Шуточная регистрация брака стала традиционной для «Свадьбы EXPO». Во время предыдущих выставок свои отношения на один день «узаконили» около 150 пар псковичей, а вчера, в первый день работы выставки, в шуточной регистрации брака приняли участие 20 пар.

Напомним, пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годычитайте здесь>>>

В этом году участниками мероприятия стали порядка 60 компаний. Они представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.