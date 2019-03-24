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Общество

Выставка «Свадьба EXPO’19» проходит в Пскове

Сегодня, 24 марта, в Пскове в ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19) продолжает работу главная event-выставка региона «Свадьба EXPO’19». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, выставка пройдет с 12:00 до 16:00.

Порядка 60 участников выставки представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.

Все участники выставки только во время её работы предоставляют скидки на свои услуги.

Сегодня для гостей выставки выступят певица Алёна Шайн, исполнительницы Ines Kouki, Екатерина Ломанова и Екатерина Васильева. Также на сцене свои таланты представят Анастасия Васильева, народный коллектив «Псковского цирка», школа социальных танцев «LA CASA LOCA», шоу «БАККАРА» и кавер-группа «RADIOBAND».

Пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

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