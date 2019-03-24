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Общество

Турнир по тяжелой атлетике «Память» пройдет в Пскове 30 марта

30 марта в 11:00 в спорткомплексе средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева в Пскове пройдет I-й городской турнир по тяжелой атлетике «Память».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы соревнований, турнир посвящен псковским тренерам по тяжелой атлетике Евгению Баландину (14.10.1937-20.01.2006), Вильяму Драбкину (01.08.1937-25.10.2004) и Виталию Васильеву (14.06.1941-12.07.2000).

В соревнованиях примут участие спортсмены Пскова ( СК «Пауэр, ДЮСШ «Надежда»), ДЮСШ поселка Бежаницы, ДЮСШ города Лудзы (Латвия). Организаторы соревнований – спорткомитет Пскова и Псковская региональная федерация тяжелой атлетики. Вход свободный.

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