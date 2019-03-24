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Общество

За кражу спиртного из магазина задержали псковича росгвардейцы

23 марта около 13:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Работники торговой точки указали росгвардейцам на мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 47-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

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