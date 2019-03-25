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Общество

Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник

День работника культуры отмечается в России сегодня, 25 марта. Как пишет портал calend.ru, этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента РФ Владимира Путина №1111 от 27 августа 2007 года.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил тогдашний министр культуры РФ Александр Соколов. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня она является богатейшим общенациональным достоянием.

Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. В свой праздник лучших из них традиционно награждают государственными и ведомственными наградами.

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