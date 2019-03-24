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Всего 50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
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Общество

Всего 50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта

Всего 50 пар псковичей приняли участие в шуточной регистрации браков на один день на выставке «Свадьба EXPO’19» в псковском ТРК «Акваполис» 23-24 марта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня 30 пар «новобрачных» получили на память обручальные кольца и соответствующее свидетельство.

Напомним, 23 марта в традиционной для «Свадьбы EXPO» шуточной регистрации брака приняли участие 20 пар. Во время предыдущих выставок свои отношения на один день «узаконили» около 150 пар псковичей.

Напомним, пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году участниками мероприятия стали порядка 60 компаний. Они представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.

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