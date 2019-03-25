0
10:18
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
09:41
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
19:21
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
18:53
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:51
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:11
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Еще новости
Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали сотрудники ГИБДД в Пскове и Великих Луках

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области сотрудники ГИБДД выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 марта в Пскове на Ленинградском шоссе полицейские остановили автомобиль Chery, которым управлял 62-летний нетрезвый пскович. 22 марта в Великих Луках у дома на улице Угольной сотрудники ГИБДД остановили Nissan. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 29-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде.

23 марта в Порхове на проспекте Ленина на автомашине ВАЗ-2112 следовал нетрезвый 33-летний житель Порховского района. А в Невеле утром 23 марта на улице Комсомольской сотрудники ГИБДД остановили легковушку ВАЗ-21120, в которой ехал 52-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.  

Нетрезвые водителя были выявлены полицейскими также в Себежском, Опочецком и Плюсском районах. По данным фактам полиция проводит проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
25 марта 2019
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
24 марта 2019
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
24 марта 2019
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами
24 марта 2019
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами

Идет загрузка...