Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали сотрудники ГИБДД в Пскове и Великих Луках

10:51, 25 марта 2019, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области сотрудники ГИБДД выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 марта в Пскове на Ленинградском шоссе полицейские остановили автомобиль Chery, которым управлял 62-летний нетрезвый пскович. 22 марта в Великих Луках у дома на улице Угольной сотрудники ГИБДД остановили Nissan. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 29-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде.

23 марта в Порхове на проспекте Ленина на автомашине ВАЗ-2112 следовал нетрезвый 33-летний житель Порховского района. А в Невеле утром 23 марта на улице Комсомольской сотрудники ГИБДД остановили легковушку ВАЗ-21120, в которой ехал 52-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвые водителя были выявлены полицейскими также в Себежском, Опочецком и Плюсском районах. По данным фактам полиция проводит проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.