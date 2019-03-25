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Общество

Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе

Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе в деревне Красино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На капитальный ремонт в Бежаницах выделено более 11,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов, на ремонт Дома культуры в Красино выделено более 7 млн рублей. Средства представлены в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Напомним, что в 2018 году в Бежаницах ввели в строй пристройку к ДК, здесь разместился зрительный зал.

Ремонтные работы в муниципалитетах завершат до конца 2019 года.

Добавим, что администрация Псковской области ежегодно выделяет средства на ремонт сельских Домов культуры. Это является одним из приоритетов региональной политики в сфере культуры.

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