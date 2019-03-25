Пообщаться с актёрами театра «Nostos» смогут псковичи в проектном офисе «Команды 2018» 26 марта

11:13, 25 марта 2019, ПАИ

26 марта в 18:30 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) все желающие смогут пообщаться с молодыми актерами театра «Nostos» и увидеть отрывки из их спектаклей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

По словам режиссёра театра, художественного руководителя Александра Суховского, он задумывался как свободная досуговая площадка для самореализации актёров-любителей и всех желающих заниматься театральным искусством в возрасте от 18 до 30 лет.

Также в этот день в проектном офисе сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки представят собравшимся новые книги, поступившие в фонд библиотеки, и интернет – ресурсы о теме «Театр».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться здесь>>>

Напомним, что указом президента РФ 2019 год объявлен Годом театра в России.