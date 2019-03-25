О ветхозаветных прообразах расскажут в проектном офисе «Команды 2018» 26 марта
26 марта в 15:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) для слушателей университета третьего возраста факультета «История религии» пройдёт лекция на тему «Ветхозаветные прообразы».
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, лекцию прочитает преподаватель Псковского государственного университета отец Роман (Ледин).
Организатором мероприятия является Союз пенсионеров России.