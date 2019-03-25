0
15:11
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
14:15
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
12:46
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
12:32
РЕВИЗИЯ: Мир теплиц
11:22
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
10:39
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
10:18
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
Еще новости
Общество

О ветхозаветных прообразах расскажут в проектном офисе «Команды 2018» 26 марта

26 марта в 15:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) для слушателей университета третьего возраста факультета «История религии» пройдёт лекция на тему «Ветхозаветные прообразы».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, лекцию прочитает преподаватель Псковского государственного университета отец Роман (Ледин).

Организатором мероприятия является Союз пенсионеров России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
25 марта 2019
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
25 марта 2019
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
25 марта 2019
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
25 марта 2019
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
25 марта 2019
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
25 марта 2019
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
24 марта 2019
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта

Идет загрузка...