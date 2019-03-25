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Общество

Депутат Госдумы обратится к губернатору по поводу оборудования безопасной «зебры» в Пскове

Вопрос об оборудовании безопасного пешеходного перехода на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Западной в Пскове рассмотрел депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Васильев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», он работал в региональной общественной приемной партии, сегодня, 25 марта.

По поводу обустройства «зебры» на указанном перекрестке к парламентарию обратилась местная жительница. Она заметила, что движение автотранспорта по улице Кузбасской Дивизии достаточно интенсивное, и дети, проживающие в домах на улицах Владимирской и Никольской и посещающие школу № 25 на улице Западной, в настоящее время не могут безопасно перейти дорогу.  

«Мы направим письмо губернатору Псковской области с просьбой обратить внимание на этот участок дороги. Мероприятия по организации безопасного дорожного движения могут быть реализованы как в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», так по другим программам», - ответил на обращение Александр Васильев.

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