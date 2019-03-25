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Общество

140-летие отметила Паниковская школа в Печорском районе

140-летие отметила Паниковская основная общеобразовательная школа в Печорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам директора школы Татьяны Добролюбовой, коллектив образовательного учреждения бережно относится к истории школы и к 140-летию ученики подготовили различные проекты на основе архивных документов. Также об истории школы учащиеся вспоминали на классных часах и уроках. 

Сейчас в школе учатся 40 детей, учебные дисциплины преподают 10 педагогов. При школе в 2004 году был открыт  детский сад «Одуванчик», где сейчас воспитываются 13 дошкольников. Директор подчеркнула, что это дошкольное учреждение сейчас очень востребовано. Также в школе работают кружки и спортивная секция.

По данным архива, Паниковское училище Псковского уезда Псковской губернии основали в конце 1880-х годов. Затем на пожертвования местного помещика была построена первая школа, которая находилась в его саду. Каменное здание, в котором сейчас находится школа, было открыто в сентябре 1963 года.

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