27 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошлой неделе

16:02, 25 марта 2019, ПАИ

С 18 по 24 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 21 килограмм водных биоресурсов и 27 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 23 административных правонарушения, в результате наложены штрафы на сумму 52 тысячи рублей. Взыскать удалось 11 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 149 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 211 тысяч 500 рублей.