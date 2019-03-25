0
18:39
Шанс на зоозащиту
16:53
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
15:11
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
14:15
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
12:46
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
12:32
РЕВИЗИЯ: Мир теплиц
11:22
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
Еще новости
Общество

27 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошлой неделе

С 18 по 24 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 21 килограмм водных биоресурсов и 27 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 23 административных правонарушения, в результате наложены штрафы на сумму 52 тысячи рублей. Взыскать удалось 11 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 149 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 211 тысяч 500 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
25 марта 2019
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
25 марта 2019
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
25 марта 2019
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
25 марта 2019
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
25 марта 2019
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
25 марта 2019
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
25 марта 2019
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник

Идет загрузка...