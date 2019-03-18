Оппозиция уводит вопрос о заводе «Титан-Полимер» из экономической плоскости в сферу популизма

18:29, 25 марта 2019, ПАИ

Представители псковской оппозиции активно используют тему строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер» для своего пиара. Как пишет газета «Псковская правда», инвестиционный проект стал «настоящим подарком» для партий, которые давно уже не могли похвастаться яркими информационными поводами, позволяющими привлечь внимание избирателей.

Несмотря на то, что эксперты говорят о производстве полимеров, как об одном из самых безопасных, оппозиционные политики активно используют «экологическую» повестку.

В начале марта в Пскове состоялся митинг против строительства «Титан-Полимера». После этого представители холдинга «Титан» начали информационную работу, в частности, провели пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы не только журналистов, но и представителей ЛДПР и «Яблока».

Казалось бы, на встрече была озвучена информация, которая должна была снять опасения. Кроме того, представителям оппозиции было предложено посетить уже действующие предприятия «Титана». Однако нападки на проект не закончились.

23 марта состоялся митинг против планов по строительству завода, организованный КПРФ. Участие в нем также приняли члены «Яблока» и ЛДПР. А вот представителю «Титана» выступить толком не дали. Это явно указывает на то, что оппозиционным политикам не нужен диалог. В преддверии довыборов в Псковскую городскую Думу они используют тему протеста против якобы химического производства для своего пиара. Учитывая, что в строительство завода «Титан» планирует инвестировать 13 миллиардов рублей, эта избирательная компания может стать самой дорогой в истории Псковской области.