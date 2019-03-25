Конкурс «Стиль моей жизни - спорт!» прошёл в Великих Луках

20:37, 25 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках в канун Международного дня борьбы с туберкулезом встретились семь команд на спортивно-игровом конкурсе «Стиль моей жизни – спорт!». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Красного Креста, основной задачей конкурса стала демонстрация физических качеств молодых людей: силы и ловкости, быстроты и выносливости.

В число участников вошли команды «Адреналин» из «Пустошкинского центра образования», «Кадеты» из «Кадетской школы» Великих Лук, «Стрела» из «Центра специального образования №3» Великих Лук, «Апельсин» из «Красногородской средней школы», «Иммунитет» из «Средней школы №4» Опочецкого района, «Девятка» из «Средней школы №9» Великих Лук и «ЮТЕС» из «Усвятской СОШ».

Спортивные состязания прошли на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Перед началом мероприятия юных спортсменов приветствовали организаторы конкурса – проректор по спортивной работе академии Андрей Петров и председатель Псковского регионального отделения Красного Креста Петр Василевский, которые пожелали всем командам удачи и высоких результатов в соревнованиях.

Открыл спортивный праздник номер творческого коллектива спортивного танца «Элегия», который продемонстрировал безграничный мир возможностей здорового и физически подтянутого человека.

В конкурсной программе молодым спортсменам предлагалось выполнить различные задания, позволяющие продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и уверенные знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и краснокрестного движения.

В эстафете «Футбольный слалом» подростки соревновались на скорость передвижения с мячом, преодоление препятствий с мячом, передавая его друг другу. В эстафете «Перетягивание каната» каждая команда демонстрировала силу и сплоченность, а в эстафете «Перекладывание мячей», усложненной несколькими дополнительными заданиями — ловкость и скорость. В конкурсе «Собери быстрее пазл» команды соревновались в умении быть не только внимательными и сосредоточенными, но и быстрыми при составлении пазла «Брось курить!». В других специальных эстафетах конкурса подростки смогли показать свои знания о спорте и Красном Кресте.

Победитель на главный приз – кубок Красного Креста определялся в общекомандном зачете по наименьшей сумме очков, набранных во всех эстафетных программах. Подводя итоги конкурса, жюри соревнований отметило хорошую подготовку команд и их стремление к победе.

Главный приз конкурса завоевала команда «Кадеты» из МАОУ «Кадетская школа» Великих Лук». Второе место заняла команда «Иммунитет» из СП «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», третье место – команда «Адреналин» из МБОУ «Пустошкинский центр образования».

Серебряным и бронзовым призёрам были вручены дипломы и подарочные наборы спортивного инвентаря: различные мячи, наборы для игры в теннис и другие спортивные принадлежности, а участники команды, завоевавшие первое место, получили в подарок не только набор спортивного инвентаря, но и персональные фитнес-браслеты. Вместе с тем, ни один из участников спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни - спорт!» не остался без подарка: все команды-участники получили дипломы участников и подарки от Красного Креста.

Напомним, что Псковский Красный Крест проводит в регионе просветительскую работу по профилактике туберкулеза и агитации к флюорографическим осмотрам. Сегодня, 25 марта акция по привлечению населения к флюорографическому обследованию стартует в Пустошке. Помимо этого в рамках проекта «Здоровым быть стильно! (продолжение)» Псковский Красный Крест продолжает проведение двух конкурсов: конкурс детского плаката на тему «Быть здоровым это стильно!» и конкурс тематических разработок «Урока здоровья» - «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…» среди образовательных организаций региона.

На данный момент, на конкурс плакатов приняты 145 творческих работ. Псковский Красный Крест приглашает учащихся школ к участию в конкурсе детского плаката на тему «Быть здоровым это стильно!» Прием работ по конкурсу детских плакатов заканчивается 30 марта, а прием работ на конкурс образовательных организаций проводится до 10 апреля. Положения этих конкурсов можно посмотреть на сайте Псковского регионального отделения Красного Креста.