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Общество

Военные сборы для псковских властей прошли на полигоне 76-й дивизии ВДВ

25 марта для представителей псковской власти прошли учебные военные сборы на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в сборах поучаствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители органов исполнительной власти, депутаты регионального парламента и городской Думы, главы муниципальных образований.

Участники сборов отработали навыки стрельбы из различных видов оружия и ознакомились с образцами военной техники, которые находятся на вооружении дивизии.

По окончании сборов глава региона поблагодарил командование дивизии и лично врио командира 76-й дивизии ВДВ Романа Железнякова за высокий уровень организации мероприятия. По словам, Михаила Ведерникова, учебные военные сборы для региональных властей планируется сделать традиционными.

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