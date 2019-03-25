Военные сборы для псковских властей прошли на полигоне 76-й дивизии ВДВ
25 марта для представителей псковской власти прошли учебные военные сборы на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в сборах поучаствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители органов исполнительной власти, депутаты регионального парламента и городской Думы, главы муниципальных образований.
Участники сборов отработали навыки стрельбы из различных видов оружия и ознакомились с образцами военной техники, которые находятся на вооружении дивизии.
По окончании сборов глава региона поблагодарил командование дивизии и лично врио командира 76-й дивизии ВДВ Романа Железнякова за высокий уровень организации мероприятия. По словам, Михаила Ведерникова, учебные военные сборы для региональных властей планируется сделать традиционными.