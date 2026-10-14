Движение ограничат на участке Зимнего переулка в Пскове 16 октября

19:18, 14 октября 2026, ПАИ

В Пскове на участке дороги в Зимнем переулке (в районе пересечения с Болотным проездом) с 16 по 23 октября перекроют дорожное движение, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В указанный период ограничения действуют с 08:00 до 17:00 в связи с проведением дорожных работ (в ночное время проезд будет открыт).

Ранее сообщалось, что на участке улицы Народной в Пскове временно ограничат движение.