Движение ограничат на участке Зимнего переулка в Пскове 16 октября
В Пскове на участке дороги в Зимнем переулке (в районе пересечения с Болотным проездом) с 16 по 23 октября перекроют дорожное движение, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В указанный период ограничения действуют с 08:00 до 17:00 в связи с проведением дорожных работ (в ночное время проезд будет открыт).
Ранее сообщалось, что на участке улицы Народной в Пскове временно ограничат движение.
Лекцию о правовых аспектах межэтнического взаимодействия провели для псковских студентов
Гостем программы «Среда обитания» стал замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов. Главное