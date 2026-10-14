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Общество

Движение ограничат на участке Зимнего переулка в Пскове 16 октября

В Пскове на участке дороги в Зимнем переулке (в районе пересечения с Болотным проездом) с 16 по 23 октября перекроют дорожное движение, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Пскова

В указанный период ограничения действуют с 08:00 до 17:00 в связи с проведением дорожных работ (в ночное время проезд будет открыт).

Ранее сообщалось, что на участке улицы Народной в Пскове временно ограничат движение.

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