Гостем программы «Среда обитания» стал замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов. Главное
Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.
Главное из эфира:
- «То, что собственником было принято решение самостоятельно приступить к демонтажу «Магеллана», вызывает уважение, потому что это значительно сокращает сроки, при которых мы можем уже приступить к благоустройству этой территории». Проект благоустройства освободившейся территории находится на финальном этапе подготовки в управлении городского хозяйства администрации Пскова;
- проблемных нестационарных торговых объектов, сопоставимых по площади с «Магелланом», в Пскове больше нет;
- «У нас, конечно же, остаётся проблема, связанная с отдельными НТО, которые, допустим, не ведут деятельность, заброшенные. Мы её решаем системно, в рабочем порядке». В прошлом году было демонтировано шесть таких нестационарных торговых объектов;
- всего в Пскове насчитывается 354 нестационарных торговых объекта. Мониторинг их деятельности проводится ежедневно. Если выявляется неработающий объект, его каждый день проверяют и, если в течение двух месяцев работа не возобновилась, направляют предпринимателю предписание. В итоге в одностороннем порядке происходит расторжение договора, а на собственника возлагается обязанность демонтажа НТО;
- ежемесячно в администрацию поступает до пяти заявлений предпринимателей об открытии нестационарного торгового объекта;
- в основном нестационарные торговые объекты в Пскове занимаются продажей цветов и выдачей товаров маркетплейсов. С 2025 года у предпринимателей появилась возможность сменить вид деятельности, поэтому НТО стали перепрофилироваться в точки стритфуда;
- новые фудтраки в Финском парке Пскова не появятся;
- в Пскове работает девять гипермаркетов, 35 торговых центров и 280 сетевых магазинов федеральных торговых сетей;
- в октябре 2025 года был принят дизайн-код для НТО. Все объекты должны быть приведены в соответствие с ним к ноябрю 2027 года. «Предприниматели с каждым месяцем всё активнее и активнее обращаются в администрацию за согласованием архитектурных решений. Мы со своей стороны обращаемся к предпринимателям во всех возможных формах и каналах коммуникации, чтобы они не затягивали этот процесс». На сегодняшний день поданы документы на согласование архитектурных решение для примерно 30 % НТО;
- сельскохозяйственные и сезонные ярмарки пользуются большим спросом у населения. Каждый год количество их участников растёт;
- инвестпроект «Палкинские ряды» предполагает создание фермерского рынка с фудкортами. Также большая территория будет благоустроена для прогулок с детьми. «Это действительно очень масштабный, значимый для города проект»;
- в прошлом году в Пскове было составлено 25 протоколов на общую сумму штрафов 67 тысяч рублей за торговлю «с земли». В основном к ответственности привлекались продавцы китайской продукции типа светящихся шаров, которые приезжают в город во время каких-либо массовых мероприятий вроде Дня города. Это «гастролёры», которые объезжают все регионы Северо-Запада с одной и той же продукцией;
- 35 заявок поступило на конкурс оформления фасада, витрины или входной группы в стилистике «Псковские каникулы». Сейчас идёт подведение итогов. Победители будут определены в четырёх номинациях и получат денежные призы;
- следующий конкурс оформления фасадов и витрин в Пскове будет проведён к Новому году и Рождеству;
- администрация Пскова завершила разработку дизайн-кода для рекламных конструкций. Когда документ пройдёт согласования, начнётся его практическая реализация. В основном он регламентирует вопросы не внешнего вида, а мест размещения конструкций;
- на сегодняшний день в Пскове установлено порядка 180 рекламных билбордов и сити-форматов. В прошлом году была проведена большая работа по администрированию расположения этих рекламных конструкций;
- доход муниципального бюджета от использования рекламных конструкций растёт. Если в 2023 году он составлял около восеми миллионов рублей, то в 2025 году – почти 14 миллионов;
- идёт приём заявок на конкурс «Лучший по профессии». В этом году в нём определены четыре номинации: «Лучший тракторист», «Лучший маляр», «Лучший мастер маникюра» и «Лучший официант гостинично-ресторанного бизнеса». Итоги конкурса подведут в декабре.
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Гостем программы «Среда обитания» стал замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов. Главное