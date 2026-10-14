Гостем программы «Среда обитания» стал замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов. Главное

19:55, 14 октября 2026, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.

Главное из эфира: