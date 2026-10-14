Жители Псковской области присоединились к Всероссийскому экономическому диктанту

19:39, 14 октября 2026, ПАИ

Псковская область присоединилась к десятой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ежегодная общероссийская образовательная акция проходит во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом. Её участники могут оценить свой уровень экономической грамотности и знаний в области экономики.

Проверить экономическую грамотность можно на сайте до 22:00 14 октября. Онлайн-мероприятие организовано на площадках Псковского областного института повышения квалификации работников образования, Псковского кооперативного техникума, Псковского государственного университета и Великолукского механико-технологического колледжа.

Итоги акции по традиции будут презентованы в День экономиста на Всероссийском экономическом собрании.

Цель Всероссийского экономического диктанта – повышение экономической грамотности населения. Акция помогает участникам расширить экономический кругозор, развить интерес к актуальной экономической повестке, сформировать культуру финансового поведения и научиться применять полученные знания в повседневной жизни.

Организаторы акции – Вольное экономическое общество России при участии Российского исторического общества, Фонда Юрия Лужкова, администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов России и при поддержке информационного агентства ТАСС, «Российской газеты» и издательского дома «Экономическая газета».

Ранее сообщалось, что Всероссийский спортивный диктант прошёл в Псковской области.