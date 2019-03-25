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Экономика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Такая система включает «умные» счетчики в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Создание интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тысяч рублей). При этом расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения.

Эксперты ставят под сомнение необходимость системы, тем более что ее внедрение приведет к росту платежей россиян на 5–10%.

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