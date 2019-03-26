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Общество

Более 4 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 18 по 24 марта в Псковской области зарегистрированы 4 тысячи 229 случаев заболеваний ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 227. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по области сократилась относительно предыдущей недели на 29,1%, что ниже недельного эпидемического порога на 49,4%. В Пскове заболеваемость ОРВИ упала на 10,5%, что ниже недельного эпидемического порога на 7,9%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 122 случая заболевания острыми кишечными инфекциями, из них 47 — в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю специалисты исследовали 77 проб воды, из них 3 не соответствуют требованиям. Также проверены 444 смыва, (9 не соответствуют требованиям) и 99 пищевых продуктов, из них 6 не соответствуют требованиям.

Сотрудники Управления составили 55 протоколов об административных правонарушениях, выдали 14 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.

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