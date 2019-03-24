0
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Еще новости
Происшествия

32 нарушителя режима пребывания в России задержаны на границе в Псковской области

В Пыталовском и Себежском районах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили 32 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка на выезд из России прибыл микроавтобус «Мерседес», в котором находились 19 граждан постсоветских государств. В ходе проверки документов выяснилось, что все пассажиры транспортного средства нарушили установленный срок пребывания на территории России. Иностранцев передали сотрудникам полиции города Пыталово, которые привлекли их к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска Бурачки, где с такими же нарушениями выявили 13 граждан одной из бывших союзных республик. Нарушителей передали себежским правоохранителям, которые оштрафовали их на 26 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция

Идет загрузка...