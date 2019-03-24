32 нарушителя режима пребывания в России задержаны на границе в Псковской области

14:35, 26 марта 2019, ПАИ

В Пыталовском и Себежском районах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили 32 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка на выезд из России прибыл микроавтобус «Мерседес», в котором находились 19 граждан постсоветских государств. В ходе проверки документов выяснилось, что все пассажиры транспортного средства нарушили установленный срок пребывания на территории России. Иностранцев передали сотрудникам полиции города Пыталово, которые привлекли их к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска Бурачки, где с такими же нарушениями выявили 13 граждан одной из бывших союзных республик. Нарушителей передали себежским правоохранителям, которые оштрафовали их на 26 тысяч рублей.