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Общество

Великолукская администрация принудит собственника дома с «падающими кирпичами» к наведению порядка

Администрация города Великие Луки принудит собственника разрушающегося дома № 3 на улице Шмидта привести здание в порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщила и. о. сити-менеджера Великих Лук Юлия Ярышкина. Отметим, что на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова горожанин пожаловался, что из стены здания «падают кирпичи».

По словам Юлии Ярышкиной, после этого обращения была проведена проверка, территория, примыкающая к аварийному зданию, огорожена, а его собственнику выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

И. о. главы администрации Великих Лук заверила, что в случае неустранения нарушений собственником в срок городские власти обратятся в суд.

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