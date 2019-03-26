60 светофоров будут установлены в этом году на псковских дорогах

14:58, 26 марта 2019, ПАИ

В этом году на дорогах Псковской области будут установлены 60 светофоров: 42 на существующих стойках и 18 светофоров в двух направлениях с установкой Г-образной опоры, с автономным питанием. Об этом сообщил директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха на заседании администрации региона, которое сегодня, 26 марта, провёл губернатора Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также на этот год запланирована установка дублирующих дорожных знаков на Г-образных опорах на 2 пешеходных переходах. «В настоящее время формируется программа работ по установке и замене знаков, дорожных ограждений, средств фото- и видеофиксации», - отметил Владимир Чернуха.

Что касается разметки, то износостойкими материалами её планируется нанести на площадь 62 тыс. 745 квадратных метра, краской - 36 тыс. 719 квадратных метров.

В прошлом году, добавил докладчик, в Псковской области были установлены 12 светофорных объектов типа Т-7 на существующих стойках, на 38 пешеходных переходах смонтированы дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах. Кроме того, светофор установили на федеральной трассе М-9 «Балтия» в посёлке Кунья.