Михаил Ведерников поручил ускорить работу по передаче региональных дорог в собственность ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

16:11, 26 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ускорить работу по передаче региональных дорог в собственность ФКУ Упрдор «Северо-Запад», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона 26 марта. Так Михаил Ведерников прокомментировал доклад директора филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимира Чернухи.

Он сообщил, что в соответствии с планом перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения ФКУ Упрдор «Северо - Запад» планирует принять из собственности субъекта РФ 19 участков автомобильных дорог регионального значения. Планируемая дата направления пакета документов и материалов субъектом РФ, в ФДА для передачи трёх автомобильных дорог в федеральную собственность - июнь 2019 года. Приём остальных 16 участков намечен на период с 2019 по 2021 годы. Однако губернатор поручил завершить эту работу уже в 2020 году.

Михаил Ведерников подчеркнул, что этом году у региона с Росавтодором «полное понимание», а работа «выстраивается очень конструктивно». «577 км - амбициозная задача, но нам эту работу надо закончить уже в 2020 году. Это хороший шанс, чтобы разгрузить наши муниципалитеты, а это означается возможность более интенсивно приводить эти дороги в порядок», - прокомментировал губернатор.

Передать в федеральную собственность планируется следующие дороги: граница с Эстонской Республикой – Печоры - Старый Изборск – 23,229 км; Лавры - граница с Латвийской Республикой – 4,224 км; Печоры - Качаново – Пыталово - Вышгородок на участке км 17+160 - км 30+672 – 13,512 км; Остров – Вышгородок - граница с Латвийской Республикой – 62,304 км; Печоры – Качаново – Пыталово - Вышгородок на участке км 113+496 -км 129+224 – 15,728 км; Носово – Лудонка - граница с Латвийской Республикой – 5,000 км; Новгородка - Пушкинские горы – 24,639 км; Шимск - Старая Русса – Локня - Великие Луки на участке км 189+833 - км 300+474 – 110,641 км; Ольша – Велиж – Усвяты - Невель на участке км 113+563 - км 191+560 – 77,997 км; Великие Луки - Невель – 57,128 км; Невель - Козлово на участке км 7+110 - км 13+378 – 6,268 км Лудони – Павы - Боровичи – 39,584 км; Порхов - Успенье – 91,732 км; Пушкинские Горы - Локня км 56+350 -км 88+439 – 32,089 км; Березовка – Тригорское – 3,185 км; Пушкиногорское шоссе на участке км 6+400 - км 8+841 – 2,081 км; Пушкинские Горы - Носово на участке км 0+000 - км 0+400 – 0,400 км; Пушкинские Горы – Петровское – 6,748 км от автодороги Пушкинские Горы -Петровское км 3+192 до усадьбы Михайловское – 1,056 км. В общей сложности на уровень федерации планируется передать порядка 577,5 км.

Также, по словам Владимира Чернухи, в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» проведен комплекс подготовительных мероприятий по передаче участков федеральных автомобильных дорог в собственность субъекта. Региону отойдут пять участков автомобильной дороги Р-56 Великий-Новгород - Сольцы - Порхов - Псков: подъезд к населенному пункту Боровичи - 1,735 км, подъезд к Житово–Демянке – 1,644 км, подъезд к Должицам – 0,486 км, подъезд к Боровичам-Дрязженке – 6,886 км, подъезд к Пескам – 1,597 км. Срок планируемой передачи – II квартал 2019 года.