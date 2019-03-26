0
15:29
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
14:49
Порядка 142 млн рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилья
14:42
Плавучие лего
14:15
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
16:03
Участники митинга в Пскове отказались выслушать представителя завода «Титан-Полимер»
15:03
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства
14:57
Михаил Сутягинский: КПРФ против рабочих мест? Не верю!
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Михаил Ведерников поручил ускорить работу по передаче региональных дорог в собственность ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ускорить работу по передаче региональных дорог в собственность ФКУ Упрдор «Северо-Запад», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона 26 марта. Так Михаил Ведерников прокомментировал доклад директора филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимира Чернухи.

Он сообщил, что в соответствии с планом перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения  ФКУ Упрдор «Северо - Запад» планирует принять из собственности субъекта РФ 19 участков автомобильных дорог регионального значения. Планируемая дата направления пакета документов и материалов субъектом РФ, в ФДА для передачи трёх автомобильных дорог в федеральную собственность - июнь 2019 года. Приём остальных 16 участков намечен на период с 2019 по 2021 годы. Однако губернатор поручил завершить эту работу уже в 2020 году.

Михаил Ведерников подчеркнул, что этом году у региона с Росавтодором «полное понимание», а работа «выстраивается очень конструктивно». «577 км - амбициозная задача, но нам эту работу надо закончить уже в 2020 году. Это хороший шанс, чтобы разгрузить наши муниципалитеты, а это означается возможность более интенсивно приводить эти дороги в порядок», - прокомментировал губернатор.

Передать в федеральную собственность планируется следующие дороги: граница с Эстонской Республикой – Печоры - Старый Изборск – 23,229 км; Лавры - граница с Латвийской Республикой – 4,224 км; Печоры - Качаново – Пыталово - Вышгородок на участке км 17+160 - км 30+672 – 13,512 км; Остров – Вышгородок - граница с Латвийской Республикой – 62,304 км; Печоры – Качаново – Пыталово - Вышгородок на участке км 113+496 -км 129+224 – 15,728 км; Носово – Лудонка - граница с Латвийской Республикой – 5,000 км; Новгородка - Пушкинские горы – 24,639 км; Шимск - Старая Русса – Локня - Великие Луки на участке км 189+833 - км 300+474 – 110,641 км; Ольша – Велиж – Усвяты - Невель на участке км 113+563 - км 191+560 – 77,997 км; Великие Луки - Невель – 57,128 км; Невель - Козлово на участке км 7+110 - км 13+378 – 6,268 км Лудони – Павы - Боровичи – 39,584 км; Порхов - Успенье – 91,732 км; Пушкинские Горы - Локня км 56+350 -км 88+439 – 32,089 км; Березовка – Тригорское – 3,185 км; Пушкиногорское шоссе на участке км 6+400 - км 8+841 – 2,081 км; Пушкинские Горы - Носово на участке км 0+000 - км 0+400 – 0,400 км; Пушкинские Горы – Петровское – 6,748 км от автодороги Пушкинские Горы -Петровское км 3+192 до усадьбы Михайловское – 1,056 км. В общей сложности на уровень федерации планируется передать порядка 577,5 км. 

Также, по словам Владимира Чернухи, в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» проведен комплекс подготовительных мероприятий по передаче участков федеральных автомобильных дорог в собственность субъекта. Региону отойдут пять участков автомобильной дороги Р-56 Великий-Новгород - Сольцы - Порхов - Псков: подъезд к населенному пункту Боровичи - 1,735 км, подъезд к Житово–Демянке – 1,644 км, подъезд к Должицам – 0,486 км, подъезд к Боровичам-Дрязженке – 6,886 км, подъезд к Пескам – 1,597 км. Срок планируемой передачи – II квартал 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
26 марта 2019
За проезд по платным дорогам в Псковской области можно будет расплатиться картами
Порядка 142 млн рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилья
25 марта 2019
Порядка 142 млн рублей выделят Псковской области на переселение граждан из аварийного жилья
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
25 марта 2019
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
Участники митинга в Пскове отказались выслушать представителя завода «Титан-Полимер»
23 марта 2019
Участники митинга в Пскове отказались выслушать представителя завода «Титан-Полимер» 1
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства
23 марта 2019
«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства 1
Михаил Сутягинский: КПРФ против рабочих мест? Не верю!
23 марта 2019
Михаил Сутягинский: КПРФ против рабочих мест? Не верю!
Инвестор «Титан-Полимера» удивлен позицией КПРФ
23 марта 2019
Инвестор «Титан-Полимера» удивлен позицией КПРФ 1
Строительство начнется только после экспертиз — инвестор «Титан-Полимер»
23 марта 2019
Строительство начнется только после экспертиз — инвестор «Титан-Полимер»

Идет загрузка...