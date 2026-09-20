Свежие огурцы и помидоры подорожали в Псковской области

17:30, 20 сентября 2026, ПАИ

Свежие огурцы больше всего подорожали в Псковской области в период с 7 по 14 сентября, сообщается в отчёте Псковстата.

За неделю их стоимость выросла на 3,07 %. Также в категории плодоовощной продукции подорожали свежие помидоры – на 1,95 %.

Среди продуктов питания и бакалеи рост цен затронул сахар-песок (на 1,84 %), овощные консервы для детского питания (на 1,49 %), куриные яйца (на 1,48 %), сосиски и сардельки (на 1,29 %), свинину (на 1,14 %) и пшеничную муку (на 1,05 %).

В группе непродовольственных товаров и медикаментов заметнее всего подорожали мазь левомеколь – на 1,59 %, шампунь – на 1,37 % и ренгалин – на 1,32 %.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в период с 7 по 14 сентября снизилась стоимость основных овощей, входящих в так называемый «борщевой набор».