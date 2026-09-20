Стоимость борщевого набора снизилась в Псковской области

15:10, 20 сентября 2026, ПАИ

Стоимость основных овощей, входящих в так называемый борщевой набор, заметно снизилась в Псковской области в период с 7 по 14 сентября, следует из данных Псковстата.

Лидером по падению цены стала морковь, которая подешевела на 9,42 %. Столовая свёкла стала дешевле на 6,02 %, картофель – на 5,29 %, репчатый лук – на 4,82 %. Также на 3,21 % снизилась стоимость свежей белокочанной капусты.

Из плодоовощной продукции в регионе подешевели яблоки (на 3,85 %), в то же время свежие огурцы и помидоры показывают противоположную динамику: они подорожали на 3,07 и 1,95 % соответственно.

Ранее в Псковстате рассказали об изменении цен на бензин.