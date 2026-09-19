Стало известно, в каких регионах РФ самые высокие ставки за подработку

23:25, 19 сентября 2026, ПАИ

Сахалинская область, Якутия и Республика Алтай возглавили рейтинг российских регионов с максимальными выплатами за подработку в январе – августе 2026 года. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Подработка», пишет РИА Новости.

Сахалинская область стала лидером: среднее вознаграждение за смену здесь составило 6 876 рублей, что на 11 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые высокие ставки предлагали водителям и курьерам – около 6 998 рублей за смену.

Старший директор платформы «Авито Подработка» Дмитрий Королёв связал межрегиональные различия в выплатах с особенностями местных рынков труда и структурой спроса на исполнителей. По его словам, повышенные ставки при транспортных и логистических задачах объясняются спецификой смен и квалификационными требованиями к работникам.

Ранее жителям России назвали категории граждан с правом на досрочную пенсию. Подробнее читайте по ссылке.