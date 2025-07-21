Псковский облизбирком открыл горячую линию по вопросам выборов

14:39, 21 июля 2025, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области открыл горячую линию для ответов на вопросы о выборах 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

«Хотите узнать больше о подготовке и проведении избирательных кампаний? Нужна достоверная и объективная информация из первых рук? Звоните на нашу многоканальную бесплатную линию 8-800-101-86-60», – отметили в пресс-службе.

Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.