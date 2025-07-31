Александр Седунов: Участие общественных наблюдателей обеспечивает открытость выборов

15:52, 31 июля 2025, ПАИ

Важность заключения между Общественной палатой России и ведущими СОНКО соглашения о сотрудничестве в сфере общественного наблюдения и содействия при проведении выборов прокомментировал ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

«Сегодня в современном избирательном процессе одна из главных задач – обеспечение прозрачности и законности избирательных процедур на всех этапах выборов. Обеспечение законности и гласности выборов подтверждается оценками российских и международных наблюдателей. Важнейшую роль играют общественные наблюдатели», – подчеркнул он.

В Псковской области представители общественного штаба наблюдения за выборами в июле провели образовательные мероприятия для подготовки будущих наблюдателей к предстоящим выборам, добавил Александр Седунов.

«Общественное наблюдение, ставшее доброй традицией в Псковской области на протяжении последних пяти лет, играет важнейшую роль в избирательном процессе. Это очень важно. Общественные наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках», – сказал он.

Кроме того, они ведут информационное сопровождение единого дня голосования на своих платформах, что позволяет избирателям получать объективную информацию о ходе выборов. «Общественные наблюдатели следят за соблюдением законодательства на всех этапах – от начала голосования до подсчёта голосов. При этом важно, что они независимы от политических партий, которые, как правило, сосредоточены на реализации собственных партийных задач. Наблюдатели, как показывает практика, очень ответственно относятся к процессу наблюдения не только за ходом голосования, соблюдением прав избирателей, организацией избирательного процесса, подсчётом голосов, но и к процессу подготовки к дням голосования», – отметил председатель Общественной палаты региона.

При этом подготовку и обучение кандидатов в наблюдатели проводят члены общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области. «Специализированных учебных заведений или официальных курсов для этого не предусмотрено, и Общественная палата Псковской области, члены штаба очень ответственно подходят к отбору и обучению наблюдателей. Изучается не только избирательное законодательство, особое внимание уделяется взаимодействию с избирательными комиссиями, которые информируют о всех нововведениях», – разъяснил Александр Седунов.

Наблюдателей обучают алгоритмам реагирования на возможные инциденты, методам распознавания фейков, добавил он. Также проводится разбор ситуаций, возникающих в ходе реального голосования, с практическими рекомендациями по действиям в разных обстоятельствах.

«Опыт, накопленный и апробированный в Псковской области, показывает, что участие общественных наблюдателей способствует росту доверия избирателей ко всем избирательным процедурам, обеспечению законности, открытости и объективности выборов», – заключил председатель Общественной палаты региона.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.