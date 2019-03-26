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Общество

Исправительная колония №6 приняла участие в «ярмарке вакансий» в Себежском районе

В отделении государственного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району состоялась «ярмарка вакансий». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в мероприятии приняли участие сотрудники группы кадров и отдела охраны исправительной колонии №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района).

Начальник отделения Любовь Самсонова отметила, что всего в ЦЗН состоит 84 безработных, большой процент составляют женщины и граждане предпенсионного возраста, а также несовершеннолетняя молодежь, желающая трудоустроится на период каникул.

«Всем потенциальным кандидатам было уделено внимание, проведены индивидуальные беседы об особенностях службы в уголовно-исполнительной системе, предоставляемых льготах и социальных гарантиях, а также вручены памятки с контактной информацией», – рассказали в пресс-службе.

Также на встрече присутствовали представители исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района).

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