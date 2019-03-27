0
09:38
Противоаварийные и реставрационные работы в Мелётовской церкви намечены на этот сезон
13:34
Французские фотографы представят свои работы в Пскове 13 апреля
23:48
Михаил Ведерников поблагодарил работников культуры за преданность делу и любовь к Псковской области
14:28
Премии президента России удостоен Сергей Чехов за постановку в Псковском театре
14:07
Режиссёр спектакля R.E.P.L.I.C.A. Александр Баркар рассказал о своей работе в Псковском театре
10:39
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
10:33
Балет «Лебединое озеро» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Противоаварийные и реставрационные работы в Мелётовской церкви намечены на этот сезон

Департамент инвестиций и имущества Минкульта РФ рассмотрел обращение по вопросу включения в план финансирования государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2019 год заявок на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения в Мелётово с росписью, 1462 г.».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете по вопросам культурного наследия при комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, в план по сохранению объектов культурного наследия на 2019 год включены мероприятия согласно поданным Псковским музеем-заповедником заявкам на проведение на объекте ремонтно-реставрационных работ в части архитектуры и противоаварийных работ на фресках.

После доведения лимитов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы государственный заказчик ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» приступит к подготовке документации и публикации конкурсных процедур, сказано в поступившем в адрес Общественного совета письме заместителя директора департамента инвестиций и имущества Антонины Голубевой.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века, и в настоящий момент находится в аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря главе Псковской области Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность в октябре 2017 года оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальный памятник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Противоаварийные и реставрационные работы в Мелётовской церкви намечены на этот сезон
27 марта 2019
Противоаварийные и реставрационные работы в Мелётовской церкви намечены на этот сезон
Французские фотографы представят свои работы в Пскове 13 апреля
26 марта 2019
Французские фотографы представят свои работы в Пскове 13 апреля
Михаил Ведерников поблагодарил работников культуры за преданность делу и любовь к Псковской области
25 марта 2019
Михаил Ведерников поблагодарил работников культуры за преданность делу и любовь к Псковской области
Премии президента России удостоен Сергей Чехов за постановку в Псковском театре
25 марта 2019
Премии президента России удостоен Сергей Чехов за постановку в Псковском театре
Режиссёр спектакля R.E.P.L.I.C.A. Александр Баркар рассказал о своей работе в Псковском театре
25 марта 2019
Режиссёр спектакля R.E.P.L.I.C.A. Александр Баркар рассказал о своей работе в Псковском театре
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
25 марта 2019
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
Балет «Лебединое озеро» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 марта 2019
Балет «Лебединое озеро» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мастер класс для псковских детей провёл заведующий труппой Имперского русского балета (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2019
Мастер класс для псковских детей провёл заведующий труппой Имперского русского балета (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...