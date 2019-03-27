Противоаварийные и реставрационные работы в Мелётовской церкви намечены на этот сезон

09:38, 27 марта 2019, ПАИ

Департамент инвестиций и имущества Минкульта РФ рассмотрел обращение по вопросу включения в план финансирования государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2019 год заявок на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения в Мелётово с росписью, 1462 г.».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете по вопросам культурного наследия при комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия, в план по сохранению объектов культурного наследия на 2019 год включены мероприятия согласно поданным Псковским музеем-заповедником заявкам на проведение на объекте ремонтно-реставрационных работ в части архитектуры и противоаварийных работ на фресках.

После доведения лимитов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы государственный заказчик ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» приступит к подготовке документации и публикации конкурсных процедур, сказано в поступившем в адрес Общественного совета письме заместителя директора департамента инвестиций и имущества Антонины Голубевой.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века, и в настоящий момент находится в аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря главе Псковской области Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность в октябре 2017 года оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальный памятник.