Комитет ПОС по бюджету поддержал изменения в закон о госохране памятников

10:57, 27 марта 2019, ПАИ

27 марта комитет Псковского областного Собрания (ПОС) по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал внесение изменений в закон Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева уточнила, что изменения, в частности, касаются уточнения полномочий областного Собрания депутатов по установлению, изменению, прекращению существования зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, утверждению требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон. По словам Яковлевой, в регионе нет памятников местного значения, но при этом достаточно много объектов культурного наследия, «требующих срочных работ», поэтому необходимо задуматься об установке табличек «Охраняется государством». В соответствии с вносимыми изменениями полномочия на установку табличек получат органы госвласти. Этой работой в Псковской области намерены заняться уже в следующем году.

Отвечая на вопросы депутатов, Елена Яковлева рассказала о состоянии здания богадельни в Порхове. Она пояснила, что ответственность за его содержание несет собственник - памятник находится в публичной собственности РФ, и Росимущество уже было оштрафовано за ненадлежащее содержание здания. «Росимущество готово передать объект в любое безвозмездное пользование, мы прорабатывали этот вопрос с районом, было сделано предложение епархии. Пока желающих взять этот объект нет», - уточнила Елена Яковлева.

Также, по её словам, в рамках подготовки к Ганзейским дням в Пскове проводятся фасадные работы на зданиях. У некоторых объектов есть инвесторы. «Пока самый тяжёлый объект - Романова горка. Мы его консервируем и закрываем забором», - добавила председатель комитета.