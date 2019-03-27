Управление капитального строительства Пскова будет ликвидировано

11:39, 27 марта 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы на 21-й сессии 27 марта приняли решение о ликвидации Управления капитального строительства (УКС), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Этот вопрос я считаю зеркальным отражением работы чиновников в администрации города, - заявил депутат Олег Брячак. - Любой, кто хоть как-то разбирается в строительстве, понимает, что построить жилой дом и уйти на его строительстве в минус – это не нормально». Он пояснил, что сначала шла речь о том, что прибыль при строительстве дома составит 2 тыс. рублей с квадратного метра, хотя остальные застройщики имеют по 5-6 тыс. рублей, а потом и вовсе оказалось, что Управление сработало в убыток.

«И теперь, вместо того, чтобы использовать какие-то рычаги, мы берём и просто ликвидируем это предприятие», - возмутился парламентарий. Он призвал коллег и администрацию Пскова сделать выводы из ситуации с УКСом.

В итоге депутаты поддержали ликвидацию Управления, создали ликвидационную комиссию, в которую от гордумы делегировал заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Работать комиссия будет в течение 18 месяцев.