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Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
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Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»

Свыше шестисот компаний от малого до крупного бизнеса в Новгородской и Псковской областях пользуются «Виртуальной АТС» компании «Ростелеком», сообщили Псковскому агентству информации в департаменте внешних коммуникаций компании.

Сервис избавил заказчиков от покупки телекоммуникационного оборудования и его обслуживания: он располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. При наличии интернета пользователи имеют доступ к корпоративной связи из любой точки планеты.

«За год число абонентов «Виртуальной АТС» в Новгородской и Псковской областях выросло вдвое. Преимущества сервиса оценили, например, такие крупные компании, как: «Новтрак», «Псковнефтепродукт», территориальный фонд обязательного медицинского страхования, клиника «Медтайм», стоительная компания «Деловой партнер». Новые технологии постепенно проникают в районы области. Например, интерес к возможностям облачной услуги проявила редакция газеты «Заря», – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Роман Пралич.

Все компании, которые хотят опробовать услугу, могут воспользоваться четырнадцатидневным тестовым периодом.

«Виртуальная АТС» дает возможность использовать внутреннюю короткую нумерацию для коммуникаций сотрудников и интеллектуальные номера в коде «8-800», звонки на которые бесплатные для жителей любых регионов. Если организация меняет фактический адрес, сервис позволяет сохранить за ней привычный для абонентов телефонный номер, что немаловажно для бизнеса, госучреждений и общественных объединений.

Также пользователям доступны запись телефонных разговоров, интеграция с CRM, виртуальный контактный центр,  голосовое меню , настройка сценариев обработки звонков, конференцсвязь, переадресация, статистика и мониторинг, черный и белый списки, текстовый чат.  

«Нашим сотрудникам приходится много звонить по области и России. С «Виртуальной АТС» мы получили экономию на разговорах и дополнительные возможности: короткую нумерацию, голосовое приветственное меню, переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. Для нашей компании это хорошее решение», – отметил директор Псковского молочного завода Сергей Марчуков.

Недавно «Виртуальная АТС» и «Номер 8-800» были включены в пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Компании, которые подключают интернет в составе этого пакета, раньше получали скидку 50% на организацию одной из четырех услуг: «Wi-Fi для бизнеса», «ТВ для бизнеса», «СМС Реклама», «Видеонаблюдение». Теперь этот список дополнили два популярных цифровых сервиса.

Узнать подробнее об услугах и тарифных планах, проверить техническую возможность подключения можно по бесплатному номеру: 8 800 200 3000 или на сайте: rt.ru/b2b

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